В Петербурге произошло смертельное ДТП

В Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. На пересечении Невского проспекта и Фонтанки в строительные леса врезался автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал "112".
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