В Башкирии водитель иномарки сбил ребенка

В башкирском Сибае произошла серьезная авария. Водитель иномарки Shery Suv совершил наезд на ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал велосипедист. Его срочно доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, передает ToDay News Ufa.
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