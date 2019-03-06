Под Ростовом угонщик на чужой машине врезался в дерево

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя города Белая Калитва в Ростовской области по подозрению в угоне автомобиля ВАЗ-2104, передает портал rostovgazeta.ru. По версии обвинения, он увидел возле дома открытую машину и решил покататься. За рулем чужого автомобиля мужчина потерял управление и врезался в дерево. Владелец авто обратился в полицию с заявлением об угоне. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.