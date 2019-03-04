В Ижевске женщину с ребенком сбили на тротуаре

На тротуаре возле одного из перекрестков в Ижевске автомобиль LADA Granta сбил женщину и шестилетнего ребенка, передает портал udm-info.ru. Сообщается, что водитель отечественного автомобиля пытался избежать столкновения со встречной машиной, поворачивающей налево, однако не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их жизням ничто не угрожает.