Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео

Камера наружного наблюдения сняла на видео смертельную аварию на Кутузовском проспекте в Москве, передает телеканал "360". На записи видно, как Nissan Qashqai вылетел на встречную полосу, где протаранил Mitsubishi Pajero, который отбросило на третью машину – Hyundai Grand Starex. Водитель Nissan от полученных травм скончался в больнице. Госпитализация потребовалась еще троим людям.
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