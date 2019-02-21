В Татарстане пьяный байкер устроил смертельное ДТП

Районный суд города Тюлячи вынес приговор 20-летнему байкеру, по вине которого погиб человек. Об этом пишет портал "Реальное время".

Как установило следствие, Руслан Галимов сел за руль недавно купленного Kawasaki будучи лишенным прав за нетрезвое вождение. В результате, он врезался в отбойник, мотоцикл вместе с пассажиром опрокинулся в кювет и пассажир погиб. Свидетели утверждают, что в ночь ДТП Галимов был пьян. Он проведет три года в колонии общего режима.

