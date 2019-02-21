В аварии под Краснодаром погиб человек

В ночь на 21 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин автомобиль Volkswagen врезался в прицеп грузовика Iveco, стоящего с правой стороны по ходу движения, передает телеканал "360". В результате ДТП 31-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.
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