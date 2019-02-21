Погибли трое: В Татарстане грузовик снес легковушку

Утром 21 февраля на 762-м километредороги Москва – Уфа в Верхнеуслонском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Renault Duster и грузовик Mercedes, передает портал inkazan.ru. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте, еще один был доставлен в больницу.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя Renault Duster, передает РИА ФАН. Он не учел сложные дорожные и погодные условия, превысил безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты.