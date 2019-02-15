Пенсионер-инвалид протаранил поезд на внедорожнике

Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент ДТП, в которое на нерегулируемом железнодорожном переезде на пересечении объездной дороги и Барнаульской улицы в Тюмени попал пенсионер-инвалид на внедорожнике Nissan X-Trail, сообщает Ura.ru. 72-летний мужчина не заметил приближающийся поезд и буквально влетел под него.
От госпитализации водитель после осмотра врачей отказался. Его здоровью ничего не угрожает.
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