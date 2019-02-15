В Уфе в массовой аварии пострадал ребенок

Ранним утром 15 февраля на страссе Уфа – Оренбург около поселка Чесноковка в Кировской районе Уфы столкнулись сразу шесть автомобилей -Chevrolet Aveo, LADA Priora, "Нива", Hyundai Accent, Lifan и Kia Rio, передает портал ToDay News Ufa. На месте аварии работают экстренные службы. Сообщается об одном пострадавшем – трехлетняя пассажирка Chevrolet Aveo была доставлена в больницу.
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