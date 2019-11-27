В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места ДТП

В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места происшествия. ДТП случилось произошло на Бескудниковском бульваре.
По данным телеграм-канала "Говорит Москва", водитель автомобиля не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняются.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Всем дуракам посвящается
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Кто в шоу-бизнесе гей?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Развод с мужем, как пережить