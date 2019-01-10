В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор

В Волгограде на забор одного из частных домов приземлилась "летающая" BMW. На место ДТП оперативно прибыл наряд ДПС.
Водитель с признаками алкогольного опьянения отказался исполнять требования сотрудников полиции. Он стал высказывать угрозы убийством в адрес правоохранителей. Буйному лихачу грозит до пяти лет лишения свободы, пишет novostivolgograda.ru.
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