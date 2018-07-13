Toyota отзовет сотни автомобилей в России

Производитель
машин Toyota отзовет 275 моделей Highlander и Alphard из-за риска сбоя
в работе вакуумного насоса, сообщает телеканал "360". В случае с первой маркой
неполадка может привести к появлению предупреждения на приборном
щитке и прекращению усилия при торможении. Специалисты японской компании
бесплатно заменят все вакуумные насосы.
Причиной отзыва Alphard стала некорректная работа системы "старт/стоп". Блок управления стояночным тормозом перепрограммируют.
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