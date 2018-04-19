В Москве у светской львицы угнали Rolls-Royce за 16 миллионов

В столице угонщики лишили средств передвижения светскую львицу. Их добычей стали Rolls-Royce Ghost EWB и Mercedes-Benz Viano.

Полиция возбудила уголовное дело об угоне двух автомобилей. С улицы в центре Москвы исчезли дорогие иномарки, принадлежащие светской львице, основательнице интеллектуального клуба "418" и хроникеру журнала Tatler Надежде Оболенцевой.

Как сообщается, инцидент произошел в Гранатном переулке. По заявлению владельца, стоимость Rolls-Royce Ghost EWB – 16,5 миллиона рублей, микроавтобуса Mercedes-Benz Viano – 3,1 миллиона рублей.

Когда именно угнали машины, неясно. "В неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 года, в Гранатном переулке неизвестный неправомерно завладел автомобилями Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Benz Viano", – приводит сообщение пресс-службы ГУ МВД России агентство "Москва".

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva) 13 Апр 2018 в 3:35 PDT

Ранее стало известно, что в России за прошлый год украли 42 676 машин – это на 10% меньше, чем в 2016 году. Самым популярным у злоумышленников стал южнокорейский седан Hyundai Solaris.

Второе место в рейтинге занял корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, на четвертой строчке – Ford Focus, а закрыла пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция – на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.

