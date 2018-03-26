В Подмосковье произошло смертельное ДТП

Вечером 25 марта на трассе М9 "Балтия" в Подмосковье случилась авария. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал, сообщает сетевое издание m24.ru.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. В Министерстве транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области призвали водителей быть внимательнее за рулем, сообщает РИА ФАН.
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