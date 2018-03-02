Скандал на дебатах Послание Президента Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

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Авто

Названы самые угоняемые в России авто

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В России за прошлый год украли 42 676 машин – это на 10% меньше, чем в 2016 году. Самым популярным у злоумышленников стал южнокорейский седан Hyundai Solaris.
прочитано 636 раз

Второе место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, на четвертой строчке – Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.

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Solaris уже несколько лет оказывается на вершине этого топа, в прошлом году модель также возглавляла рейтинг угонов по стране. Справедливости ради отметим, что Hyundai Solaris и Kia Rio уже несколько лет подряд занимают лидирующие места в списке самых продаваемых марок в России.

В столичном регионе ситуация отличается от общероссийской. Здесь преступники предпочитают машины подороже: Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai. В Санкт-Петербурге автоворы особенно любят BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Такие данные приводит МВД. 

Наибольшее число угонов в 2017 году было зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, наименьшее – в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе.

Добавим, что 2018 год создает новые тренды: ночью в Клину украли два новеньких КамАЗа 6520. Об этом сообщает Telegram-канал 112.


Автор: Руслана Алексеева2 марта 2018, 10:36

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