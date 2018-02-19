Последствия смертельной аварии на МКАД сняли на видео

Утром 19 февраля на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Место смертельного ДТП сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал телеканал "360". По информации сервиса "Яндекс.Пробки", из-за аварии на дороге образовался затор протяженностью 20 километров.