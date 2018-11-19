Под Тулой в аварии с автобусом погиб человек

На 217-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре легковых автомобиля – Volkswagen Passat, Opel Astra, ВАЗ-2113 и ВАЗ-2112 – и автобус Van Hool, следовавший из Москвы в Кировград, передает портал newizv.ru. В результате один человек погиб, двое пострадали. Все они находились в легковушках. 37 пассажиров автобуса были доставлены до места назначения резервным транспортом.