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Авто

Под Тулой в аварии с автобусом погиб человек

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На 217-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре легковых автомобиля – Volkswagen Passat, Opel Astra, ВАЗ-2113 и ВАЗ-2112 – и автобус Van Hool, следовавший из Москвы в Кировград, передает портал newizv.ru. В результате один человек погиб, двое пострадали. Все они находились в легковушках. 37 пассажиров автобуса были доставлены до места назначения резервным транспортом.

19 ноября 2018, 21:10

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