Россиянам запретили оставлять детей в машине без присмотра

Правительство России утвердило изменения в правилах дорожного движения. Теперь водителям запрещено оставлять детей без присмотра в припаркованных автомобилях.

Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров, передает портал "Аргументы и факты". "Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет", – гласит текст пояснительной записки.