На севере Москвы угнали Geladnewagen за 15 миллионов

В Москве 49-летний заместитель гендиректора строительной компании лишился автомобиля Mercedes Gelandewagen. Неизвестный угнал машину руководителя предприятия, стоимость которой составляет порядка 14,8 миллиона рублей.

Потерпевший рассказал, что в начале июля к нему в квартиру проник злоумышленник и вынес порядка 150 тысяч рублей, а также два комплекта ключей от элитной иномарки. Не исключено, что оба преступления совершил один и тот же человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Газета.ru".