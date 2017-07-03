Движение на Ленинградском шоссе заблокировано

В районе подмосковного города Клина заблокировано движение на Ленинградском шоссе. Трассу перекрыли местные жители, которые вышли выразить недовольство из-за отсутствия воды в домах, передает Life.ru.

В митинге участвуют около 150 человек. На месте работают несколько экипажей полиции. Для водителей организован объезд проблемного участка дороги.