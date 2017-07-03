Участник смертельного ДТП отчислен из МГИМО

Обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель мотоциклиста на Кутузовском проспекте, студент МГИМО Аркадий Смелов отчислен из вуза. "Все соответствующие бумаги уже подписаны", – сказали ТАСС в пресс-службе университета.

Напомним, 27 июня на Кутузовском проспекте Mercedes врезался в мотоцикл Yamaha. После столкновения автомобиль занесло в кювет. Сбитый байкер скончался в больнице.