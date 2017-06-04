Ректор ГИТИСа разбился в аварии

Глава Российского университета театрального искусства Григорий Заславский попал в аварию. Театрального критика доставили в больницу.

Происшествие случилось в центре Москвы. Заславский находился за рулем служебного автомобиля Ford Mondeo и столкнулся с иномаркой, когда поворачивал на улицу Правды.

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Глава ГИТИСа был доставлен в больницу. У него диагностировали перелом позвонков грудной клетки.

По факту аварии проводится проверка, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, правила дорожного движения нарушил сам Заславский.

Григорий Заславский – известный в России театральный критик. Он исполняет обязанности ректора ГИТИСа с 16 мая 2016 года. На соответствующую должность деятель культуры был избран в середине ноября 2016-го.