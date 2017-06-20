Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС

Мажор Сурен Ванецян попросил инспектора ДПС простить ему нарушение ПДД за десять тысяч рублей. После дачи взятки 32-летний мужчина сказал стражу порядка, что заснял их диалог на камеру, и поставил сотрудника ГИБДД "на счетчик".

Инцидент произошел осенью 2016 года в центре столицы, передает Life.ru со ссылкой на паблик в социальной сети "ВКонтакте" Mash. Сурен Ванецян проехался на BMW по встречной полосе, после чего его задержали сотрудники ГИБДД. При оформлении протокола мажор попросил инспектора ДПС закрыть глаза на правонарушение и пообещал ему за это десять тысяч рублей.

Через некоторое время мажор связался со стражем порядка и сказал ему, что заснял их разговор на видеокамеру, включая момент получения инспектором взятки. Он потребовал у стража порядка два миллиона рублей, пригрозив ему в противном случае опубликовать компрометирующую запись.

Шантажист получил от сотрудника ГИБДД названную сумму, однако позднее мажор повысил цену своего молчания до 12 миллионов рублей. В ответ на действия Ванецяна инспектор ДПС отправился к начальству и признался в преступлении.

По итогам разбирательства страж порядка был уволен из правоохранительных органов. Сурена Ванецяна задержали по подозрению в вымогательстве.

Отметим, что сотрудники ГИБДД регулярно попадаются на самых разнообразных правонарушениях. Например, в апреле 2017 года саратовский инспектор ДПС похитил из местного гипермаркета товары на сумму около пяти тысяч рублей. Среди украденных вещей оказался женский эпилятор, несколько упаковок презервативов и гелевые ручки.