Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС
Инцидент произошел осенью 2016 года в центре столицы, передает Life.ru со ссылкой на паблик в социальной сети "ВКонтакте" Mash. Сурен Ванецян проехался на BMW по встречной полосе, после чего его задержали сотрудники ГИБДД. При оформлении протокола мажор попросил инспектора ДПС закрыть глаза на правонарушение и пообещал ему за это десять тысяч рублей.
Через некоторое время мажор связался со стражем порядка и сказал ему, что заснял их разговор на видеокамеру, включая момент получения инспектором взятки. Он потребовал у стража порядка два миллиона рублей, пригрозив ему в противном случае опубликовать компрометирующую запись.
Шантажист получил от сотрудника ГИБДД названную сумму, однако позднее мажор повысил цену своего молчания до 12 миллионов рублей. В ответ на действия Ванецяна инспектор ДПС отправился к начальству и признался в преступлении.
По итогам разбирательства страж порядка был уволен из правоохранительных органов. Сурена Ванецяна задержали по подозрению в вымогательстве.
Отметим, что сотрудники ГИБДД регулярно попадаются на самых разнообразных правонарушениях. Например, в апреле 2017 года саратовский инспектор ДПС похитил из местного гипермаркета товары на сумму около пяти тысяч рублей. Среди украденных вещей оказался женский эпилятор, несколько упаковок презервативов и гелевые ручки.
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