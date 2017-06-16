Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от дорогих авто

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к представителям духовенства с просьбой не использовать дорогих иномарок. "Вот постоянно нас обвиняют за автомобили. Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль – не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях", – призвал он.

По словам патриарха, в наше время уровень автомобильной промышленности достаточно высокий. "Даже автомобиль среднего класса – достаточно комфортный и безопасный", — цитирует патриарха РИА Новости.