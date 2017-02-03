В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка

Утром 3 февраля в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов столкнулись два микроавтобуса и иномарка.

Один из автобусов вылетел на тротуар и врезался в столб. В результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек, передает РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.