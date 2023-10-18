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Среда 18 октября

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Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео

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В Сети распространилась видео, на котором к дороге вышли хищники.

Тигры – это крупные хищные млекопитающие, которые являются одними из самых узнаваемых и величественных животных на планете. Они относятся к семейству кошачьих и являются одними из самых крупных представителей этого семейства.

Тигры обитают в самых разных местностях, включая джунгли, леса, болота и горные районы. Они распространены во многих странах, начиная с Азии, включая Индию, Россию, Индонезию и заканчивая Китаем. Однако из-за разрушения и потери естественных мест обитания, численность тигров в последнее время значительно сократилась, и многие из них, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения.

Амурский тигр является самым крупным подвидом тигра и обитает в дальневосточных регионах России, таких как Приморский край и Хабаровский край. Эти тигры имеют плотную шерсть, которая помогает им выживать в холодных климатических условиях. Они также имеют более светлую окраску, чем другие подвиды тигров.

В Сети распространилось видео, на котором было замечено семейство тигров в Приморском крае. Люди увидели хищников из окна автомобиля. Очевидцы отметили, что животных было трое, и они спокойно сидели у дороги, ожидая пока машина уедет. Никакой агрессии в сторону человека тигры не проявляли.

Ранее "Дни.ру" писали, что рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов.

18 октября 2023, 06:22
Тигры. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
PrimaMedia.Приморье✓ Надежный источник

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