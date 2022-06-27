Такого еще не видели: пятнистые олени поразили зоологов своим поведением (видео)

В Приморском крае в национальном заповеднике "Земля леопарда" пятнистые олени нырнули в воду, желая найти пищу. Животные удивили зоологов, ведь этот способ поиска пропитания у этого вида наука еще не знала. Момент удалось запечатлеть с помощью фотоловушки, которая установлена около озера. Видео появилось в Сети.
На кадрах видно, что олени погружаются в воду. Сотрудники заповедника заметили, что один из млекопитающих продержался под водой целых 18 секунд. Интересно, что эти животные обычно не ныряют в воду с головой на такое время. Они в среднем пребывают в реке или озере 8,7 секунды.