Атака акулы на дайвера попала на видео

Когда дайвер пытался настроить аппаратуру, ему удалось заметить внезапно появившуюся двухметровую акулу. Хищница готовилась напасть на него.
Мужчина ударил ее штативом-моноподом, но акула не сдалась и вновь попытался его атаковать. Тогда Крик нанес еще один удар, после чего животное уплыло. Встречи с акулами у берегов Австралии не редкость и для человека крайне редко завершаются для людей благополучно.
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