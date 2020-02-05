В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

Россияне пожаловались на неполадки в работе некоторых сервисов "Яндекса". В частности, пользователи столкнулись с проблемами при запуске приложения "Яндекс.Такси", сообщает РИА Новости.
Информацию о сбое уже подтвердили в компании. В настоящее время специалисты "Яндекса" работают над устранением неполадок, передает RT.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?