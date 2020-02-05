В России ожидают скачок цен на смартфоны

Высокотехнологичные гаджеты и смартфоны могут подорожать в России из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае. Эксперты прогнозируют, что скачок цен произойдет уже в начале весны, сообщает Национальная служба новостей.
Аналитики рынка мобильных устройств отмечают, что разгул болезни способен провести к приостановке работы заводов, в результате чего цены на их продукцию повысятся на 1,5-3%. При этом коронавирус ударит по всем китайским гаджетам, а также производящимся на территории страны техники Apple и Samsung, передают "Известия".
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