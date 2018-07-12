Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
Золотая миниатюра с портретами лидеров России и США, изображенных на фоне земного шара, должна подчеркнуть важность встречи, которая пройдет в финской столице 16 июля. Вокруг композиции – всем понятные символы: оливковая ветвь и голубь мира. В нижней части корпуса размещена памятная табличка с датой исторической встречи в Хельсинки. Все эти элементы покрыты золотом 999-й пробы.
В компании отмечают, что встреча двух лидеров имеет большое значение для укрепления партнерства между Россией и Америкой. От этого зависит благополучие всего мира.
Фоном для портретов "миротворцев" стало панно из белого композитного нефрита – как утверждают дизайнеры, "оттенка акациевого меда". Корпус телефона выполнен из титана. Кроме того, он покрыт уникальным составом, который в Caviar называют "золотым титаном" – раскаленный до состояния плазмы металл нанесен на поверхность по технике PVD. В результате получен эффектный золотой цвет, многократно усилена стойкость покрытия к повреждениям, коррозии и потускнению.
Как сообщают в компании, модификация выполнена на основе кнопочного Nokia 3310. Центральная кнопка управления украшена выгравированной короной. Стоимость эксклюзивной модели – 162 000 рублей. Первые два экземпляра отправятся в Хельсинки, где их вручат Владимиру Путину и Дональду Трампу.
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