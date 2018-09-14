Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"

Найдены новые следы от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09". Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Прежде чем заделать дыру, космонавты провели фото– и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. Анализируя снимки, они обнаружили новые следы от дрели.

"Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", – цитирует эксперта сетевое издание М24. Он добавил, что следы есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты.

Ранее была отвергнута версия об "астронавтах-диверсантах". 12 сентября сообщалось, что американцы могли нарочно просверлить отверстие в "Союзе МС-09", чтобы побыстрее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Напомним, что утечка воздуха на пристыкованном к МКС российском корабле "Союз" произошла 30 августа. Экипаж станции провел ремонт.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила работу по расследованию инцидента, материалы переданы в "Роскосмос", передает ТАСС. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось, и в работе участвуют "компетентные органы".