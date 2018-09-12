В Роскосмосе уверены: американцы тайком продырявили "Союз"
Специалисты убеждены, что порча корабля была необходима американским астронавтам, чтобы поскорее вернуть на Землю одного из заболевших коллег, передает телеканал "360". "Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу", – заявил высокопоставленный источник.
Этот инцидент может иметь серьезные последствия, пишет RT. Если предположение подтвердится, по отношениям России и США в области изучения космоса будет нанесен серьезный удар.
В Роскосмосе не исключали версию производственного брака. Однако позже, изучив повреждение, эксперты пришли к выводу, что отверстие появилось во время полета.
Более того, дыра образовалась не с первой попытки. Вокруг нее обнаружили несколько точек, которые могли быть сделаны сверлом. По некоторым предположениям, американский астронавт мог проникнуть в корабль, пристыкованный к модулю "Рассвет".
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