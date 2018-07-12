Трамп шантажирует Меркель близостью с Путиным
Один из упреков, озвученных американским лидером своим европейским союзникам, прежде всего – канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, связан со строительством газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого дома заявил, что Берлин якобы находится в энергетической зависимости от Москвы. Германия является "заложницей России", тратя миллиарды долларов на ее голубое топливо, отметил Трамп.
Между тем эксперты полагают, что подобный шантаж не связан с Россией. По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, Дональд Трамп использует тему трубопровода для давления на европейских союзников.
"Говорит, что они отдают миллиарды долларов России, полагаясь на ее энергоресурсы, при этом заставляя США тратить свои деньги на их безопасность. Россия тут совершенно ни при чем", – цитирует аналитика НСН. По его словам, Трамп давит на Брюссель, добиваясь от Европы увеличения расходов на оборону, которые не достигают необходимой планки в 2%.
Союзники встали перед сложным выбором. С одной стороны, не хочется плясать под американскую дудку, с другой – впереди переговоры Трампа с Путиным. Брюссель и Берлин боятся, что, не найдя общего языка с Европой, глава Белого дома договорится с российским лидером.
Подобные опасения озвучил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Он признал серьезную обеспокоенность в Североатлантическом альянсе тем, что по итогам встречи с Путиным Трамп примет меры, не согласованные с НАТО.
Тревожно и бывшему послу США в России Александру Вершбоу. В интервью изданию "Коммерсантъ" он назвал президента Соединенных Штатов "непредсказуемым". По словам дипломата, союзники боятся, что Трамп изменит американскую позицию по Украине и Крыму, а также в одностороннем порядке объявит об уменьшении численности Вооруженных сил США в Европе.
Напомним, что очередной саммит стран – членов НАТО проходит 11-12 июля. После этого Дональд Трамп отправится в Хельсинки, где 16 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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