Трамп шантажирует Меркель близостью с Путиным

Разброд и шатание в стане наших западных "партнеров" усиливаются. Президент США Дональд Трамп, прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских союзников за слишком малые расходы на оборону и якобы энергетическую зависимость от Москвы. Лидеры Старого Света боятся, что глава Белого дома договорится у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на предстоящей 16 июля встрече.



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