Пенсионеры сравнили создателя Telegram с пособником нацистов
Особое внимание пожилых женщин привлекли уши и залысины. В них они разглядели "явно выраженную агрессию". Форма подбородка и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.
"Власов – предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо", – произнесла одна из активисток в ролике, опубликованном на YouTube-канале движения. В итоге бабушки пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это сходство "геном предательства".
Комментаторы сочли такую интерпретацию нелепой. "Дно пробито?!", "Эм… ноу комментс", "Вы не поверите, но и у генерала Власова, и у Дурова есть уши и нос?!", "Дуров дышит воздухом! Знаете, кто еще дышал воздухом?! Гитлер!" – написали пользователи Сети.
В конце апреля активистки движения публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии Дурова. Они пообещали "прийти к нему и будет плохо".
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.
Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступными для пользователей.
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