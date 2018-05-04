Пенсионеры сравнили создателя Telegram с пособником нацистов

Бабушки из патриотического движения "Отряды Путина" продолжают войну против творца мессенджера Павла Дурова. На сей раз пенсионерки обсудили его внешность и сравнили с генералом Красной армии Андреем Власовым, перешедшим на сторону фашистской Германии, признанным предателем и казненным.

Особое внимание пожилых женщин привлекли уши и залысины. В них они разглядели "явно выраженную агрессию". Форма подбородка и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.

"Власов – предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо", – произнесла одна из активисток в ролике, опубликованном на YouTube-канале движения. В итоге бабушки пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это сходство "геном предательства".

Комментаторы сочли такую интерпретацию нелепой. "Дно пробито?!", "Эм… ноу комментс", "Вы не поверите, но и у генерала Власова, и у Дурова есть уши и нос?!", "Дуров дышит воздухом! Знаете, кто еще дышал воздухом?! Гитлер!"﻿ – написали пользователи Сети.

В конце апреля активистки движения публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии Дурова. Они пообещали "прийти к нему и будет плохо".

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.

Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступными для пользователей.