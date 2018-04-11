Почему поручни движутся быстрее ступеней эскалатора
Эскалатор состоит из лестничного полотна со ступенями с мощными тяговыми цепями, в движение его приводит один большой электропривод. Поручни прокручиваются через отдельный приводной блок. У двух механизмов разные скорости работы и синхронизировать их теоретически можно, но это требует огромных усилий, передает Пятый канал.
Их в подземке не считают целесообразными, поскольку скорость поручня всего на 2% выше той, с которой движется эскалатор. Как говорят в метрополитене, дискомфорта пассажиры из-за этого не испытывают.
Ступени эскалатора движутся медленнее поручней не только в петербургском метро, но и в подземках других городов. По такому же принципу работают эскалаторы в аэропортах и торговых центрах, но расстояния там значительно меньше, чем в метро, и разницу в скорости поручня и ступенек посетители просто не замечают.
Ранее в соцсетях появились предположения о том, что такая технология внедрена целенаправленно, чтобы предостеречь людей от падений, однако эту версию эксперты опровергли. Некоторые отшучиваются, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе.
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