На юг Москвы придет новая ветка метро

Перспективная Бирюлевская линия столичного метрополитена будет включать в себя шесть станций. О соответствующих планах московских властей рассказал глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, с вводом ветки в эксплуатацию транспортная доступность улучшится в пяти районах.



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