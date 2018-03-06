Интернет признали опасным

Множество недавно обнаруженных уязвимостей могут стать проблемой для пользователей быстрого интернета – сетей 4G (LTE). Специалистам по кибербезопасности США удалось взломать их и отследить пользователей и сфальсифицировать данные.

Эксперты нашли слабые места в трех протоколах: процессе присоединения и отсоединения гаджета от Сети, а также в пейджинге. Они являются ключевыми для устройства, поскольку охватывают основные этапы его работы.

По мнению исследователей, это может привести к неисправимым проблемам в сетях нового поколения 5G. Кибермошенники могут не только украсть личные данные пользователей, но и использовать их гаджеты в противозаконных целях. В частности, злоумышленники могут инсценировать присутствие другого человека на месте преступления, подделав информацию о локации, сообщает Bleeping Computer.

Для обнаружения атак специалисты создали особое программное обеспечение, назвав его LTEInspector. Оно успешно прошло испытания. Устройство позволит находить преступников в определенной зоне досягаемости сигнала. По оценкам экспертов, оно будет стоить от 1300 до 3900 долларов.

Отметим, последнее время мишенью атак хакеров становятся мобильные устройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировали свою деятельность со взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самыми уязвимыми объектами для киберпреступников. Они выяснили, что каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых.