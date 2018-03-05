В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новый дизайн iPhone X под эгидой "Ультиматум Путина". Изготовители премиум-смартфонов воодушевились выступлением президента на предмет создания инновационного ядерного оружия.

В своем недавнем обращении к Федеральному Собранию Владимир Путин представил достижения и разработки в сфере вооружения, среди которых была продемонстрирована и новая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой. Вдохновившись выступлением национального лидера, Caviar представил новый дизайн для iPhone X, посвященный президенту и военной мощи, а также разработкам нашей страны в оборонной промышленности, которые были достигнуты за последнее время и демонстрируют уверенное и непоколебимое положение России на мировой арене.

Как сообщают производители, внешний вид смартфона выполнен в элегантном сочетании композитного камня "Космос", закаленного титана и элементов, покрытых золотом. Вместе эти элементы изображают небесный свод, по которому летит стремительная ракета, оставляя позади себя золотой след. Корпус телефона украшен портретом Президента Путина, символизируя об обращении президента к Федеральному Собранию: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Надеюсь, что все, что было сказано отрезвит любого потенциального агрессора".

Смартфон в новом исполнении носит название "Putin Ultimatum", что подчеркивает ультимативную позицию России по отношению к западу. iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена лимитированным тиражом из 99 экземпляров. Стоимость смартфона составит 249 тысяч рублей.