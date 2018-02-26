В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде

Бренд люксовых смартфонов Caviar разработали эксклюзивную серию iPhone X, приуроченную к победе Сборной России по хоккею над Сборной Германии на Олимпиаде в Пхенчхане. Первый из 25 экземпляров смартфонов будет преподнесен тренеру олимпийской команды.

25 февраля Сборная России по хоккею одержала сокрушительную победу над Сборной Германии, завоевав "золото" Олимпийских Игр-2018. В честь знакового события, долгожданного и радостного триумфа компания Caviar представили два новых дизайна для iPhone X.

Первый дизайн носит название "Russia Red Machine" – он построен на сочетании холодного блеска титана, сияния золота и ярком акценте красного цвета, а также содержит изображение фигуры хоккеиста. Важную роль в дизайне, по словам производителей, играет красный цвет, подчеркивающий возрождение легендарной "Красной машины" и новый этап в истории и развитии Российского хоккея. В дизайне второго телефона "Russia Hockey", выполненного из титана, использован Герб Российской Федерации, а также интерпретирован узор вратарской сетки, фактура льда и очертания шайбы.

Первую вариацию эксклюзивного телефона планируется преподнести в подарок тренеру сборной – Олегу Знарку в качестве благодарности за его вклад в победу и создание победного настроя в команде, который принес стране первую за 26 лет золотую медаль в этом виде спорта. Создатели бренда Caviar поделились своими эмоциями, полученными при создании нового продукта: "Чтобы передать, насколько значима эта победа для всей страны – не достаточно слов, поэтому мы создали эту коллекцию победных телефонов. Мы бесконечно гордимся нашими хоккеистами и тренером команды и благодарны им за незабываемый момент единения, который мы испытали всей страной!".

Сообщается, что обе модели iPhone X будут выпущены ограниченным тиражом – всего по 25 экземпляров, симметрично количеству игроков в сборной. Стоимость модели Russia Red Machine составляет 254 000 руб., а Russia Hockey – 247 000 руб. Продажи открываются 26 февраля.