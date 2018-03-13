В России выпустили эксклюзивный iPhone из чистого золота

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил оплошность компании Apple, которая разочаровала поклонников iPhone по всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса устройства – золотой.

С первого дня, когда Apple презентовала iPhone X, почитатели технологий во всем мире недоумевали, почему из ассортимента исчез золотой цвет корпуса и выбирать приходится между черным и белым. Модели iPhone в золотистых корпусах считались наиболее популярными и привлекательными.

Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченный цвет. Более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской — на него нанесено чистое золото 999 пробы.

Дизайнеры и ювелиры создали две версии золотых iPhone X. Версия Caviar Classic Gold представляет собой устройство в золотом рельефном корпусе, на котором впервые в истории бренда присутствует легендарное яблоко Apple. Дизайн под названием Caviar Classic Liquid Gold – это не только золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая создает ощущение "жидкого" металла, словно меняющего свою форму в руках владельца.

"Мы довольны результатом проделанной работы. Обе новинки радуют глаз своим ярким, богатым, золотым сиянием. В новом исполнении смартфон обрел характер и харизму, лоск и роскошь, сохранив при этом современный и лаконичный вид. Работая над дизайном Caviar Classic Liquid Gold, мы вдохновлялись телефоном Vertu 2008 года. Прошло десять лет, технологии сделали огромный шаг вперед, но золото по-прежнему остается великой и неизменной ценностью", – отметили представители бренда.

Стоимость устройств начинается от 257 тысяч рублей. Старт продаж указан на официальном сайте Caviar – 13 марта.