Ученые нашли новую опасность смартфонов

Ученые-медики выяснили, что постоянные звонки и уведомления от гаджетов могут привести к психическим заболеваниям. Все из-за того, что телефон заставляет мозг находиться в постоянном состоянии стресса и страха.

Эндокринолог Роберт Люстиг выяснил, что бесконечные оповещения и сообщения подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию психики "бей или беги". По данным его исследования, 89% студентов США жалуются на фантомные виброзвонки – когда мозг реагирует на телефон, даже если тот выключен. Еще 86% американцев утверждают, что слишком часто проверяют соцсети и электронную почту, пишет Business Insider.

Это приводит к тому, что мозг находится в перманентном ожидании, а префронтальная кора головного мозга, отвечающая за такие функции высшего порядка, как саморефлексия, воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание, перестает функционировать в полном объеме.

Если человек чем-то занят и прерывается на телефонный звонок или просмотр сообщения, его серое вещество начинает работать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение гормона стресса кортизола и снижение гормона радости дофамина.

Частые изменения в уровне этих гормонов могут накапливать стресс и приводить к проблемам с психикой. Хроническое напряжение может повлечь необъяснимую агрессивность или, наоборот, апатию, невнимательность, ослабление памяти, плаксивость, нервозность, суетливость, тревожность, тягу к алкоголю и курению, беспричинные перемены настроения.