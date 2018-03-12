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Здоровье

Создано продлевающее жизнь средство

Кадр из фильма "Лекарство от здоровья"
Французские ученые создали антихолестериновый препарат Praluent (alirocumab). Прием этого лекарства продлевает жизнь, снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Praluent относится к классу ингибиторов PCSK9, которые представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системы на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). ЛПНП – это основные переносчики холестерина в крови, они часто именуются плохим холестерином из-за опасности возникновения атеросклероза.

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Прием препарата в течение двух лет снизил риск преждевременной смерти у пациентов с высоким уровнем вредных липопротеинов на 29%. Специалисты утверждают, что повсеместный прием Praluent значительно увеличит продолжительность жизни по всему миру, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По статистике, больше половины смертей в столице (55%) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А 21% москвичей находятся в зоне высокого сердечно-сосудистого риска – у них в течение десяти ближайших лет может случиться инфаркт или инсульт. Всего в России в 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний страдали около трех миллионов человек. При этом повышенное кровяное давление в нашей стране наблюдалось почти у 14 миллионов, а в Москве – у чуть более миллиона человек.

  

По данным ежегодного атласа "Здоровье России", общая заболеваемость всего населения страны ишемической болезнью сердца в 2015 году составила 7,6 миллиона человек. В Москве этим недугом страдали более 901 тысячи пациентов. Специалисты называют следующие причины возникновения болезней сердца: малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание, гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также излишний вес. 

Автор: Руслана Алексеева12 марта 2018, 09:58

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