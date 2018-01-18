Любителей особого порно вычислили поименно

Британские специалисты по кибербезопасности обнаружили дефект в приложении SinVR, предназначенном для просмотра порно-роликов в очках виртуальной реальности. Они заметили возможность просмотреть список всех пользователей.

Ошибку нашли эксперты фирмы Digital Interruption, занимающиеся защитой данных. Так, они увидели в сервисе скрытую функцию downloadallcustomers, которая разрешает загрузить на устройство список всех любителей объемного порно-видео.

Он состоит из данных 19 тысяч пользователей, сообщает портал Gizmodo. В нем указаны имена, адреса электронной почты и названия используемых гаджетов поклонников "клубнички". Компания устранила баг и отреагировала на исследование юмором с сексуальным контекстом. "Мы продолжим использовать службу безопасности для аудита нашей системы. Мы следим, чтобы все вторжения "с черного хода" были согласованы", – заявили разработчики SinVR.

Отметим, это не первый случай "отслеживания" любителей порно. Так, в ноябре 2017 года пользователи приложения Lovense Remote для удаленного управления секс-игрушками пожаловались на то, что сервис записывает аудио-файлы во время использования гаджетов. Хозяева ресурса назвали это незначительным дефектом, поскольку файлы хранились на устройствах и никуда не отправлялись.

Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил о порнографических предпочтениях своих пользователей по всему миру, в частности, и о вкусах россиян. В 2017 году лидерство удерживало лесбийское порно. Наиболее популярными запросами россиян остаются видео с тегами Overwatch, "мамочки", "хентай" и категория "русские".