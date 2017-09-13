Презентация нового iPhone обернулась фиаско

Пользователи Сети и журналисты раскритиковали новый iPhone. Зрителей не устроил ни гаджет, ни его презентация.

На ежегодном шоу компания Apple представила новые продукты, однако фанаты недовольны. Слишком много времени было посвящено вторичным и неинтересным псевдоновинкам и слишком мало инноваций представили на презентации.

То, что раньше должно было именоваться iPhone 7S, стало iPhone 8. И он абсолютно не отличается от трех поколений предшественников. Тот же корпус, та же диагональ экрана, те же разъемы и клавиши.

А гвоздь программы iPhone X вообще отказался корректно работать. На презентации функции Face ID, которая разблокирует устройство, сканируя лицо владельца, он просто не смог распознать хозяина.

Также фанатов разочаровало отсутствие сюрпризов – ключевые фишки iPhone X утекли в Сеть до премьеры. Это и отсутствие традиционной кнопки Home, и "безрамочный" дизайн, и новый дисплей, и даже цена.

Apple tried to show off its Face ID on stage. It failed. #AppleEvent pic.twitter.com/2LnU9VJIGy — Mashable Tech (@mashabletech) 12 сентября 2017 г.

"Безрамочным", кстати, дисплей не является. Помимо черной накладки сверху, где спрятаны датчики и фронтальная камера, он имеет заметные грани. Видео и фото, которые пытаются заполнить экран, обрезаются этой черной полосой сверху, и что с ней делать – непонятно, отмечает Life.ru.

Не понравилась зрителям и конфигурация: модельный ряд состоит всего из двух версий устройства. Одна – на 64 гигабайта, вторая – на 256. Промежуточного варианта со 128 гигабайтами памяти, самого удобного для большинства пользователей, в линейке нет.

Главная претензия всех заинтересованных – дата выхода на рынок. iPhone X поступит в продажу в начале ноября вместо конца сентября. Это связано с производственными мощностями компании. Apple просто не успевает произвести гаджет в нужных для поставки количествах. Зато на анимированные маски-эмоджи времени и ресурсов у разработчиков хватило.