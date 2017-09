Презентация нового iPhone обернулась фиаско

На ежегодном шоу компания Apple представила новые продукты, однако фанаты недовольны. Слишком много времени было посвящено вторичным и неинтересным псевдоновинкам и слишком мало инноваций представили на презентации.

То, что раньше должно было именоваться iPhone 7S, стало iPhone 8. И он абсолютно не отличается от трех поколений предшественников. Тот же корпус, та же диагональ экрана, те же разъемы и клавиши.

А гвоздь программы iPhone X вообще отказался корректно работать. На презентации функции Face ID, которая разблокирует устройство, сканируя лицо владельца, он просто не смог распознать хозяина.

Также фанатов разочаровало отсутствие сюрпризов – ключевые фишки iPhone X утекли в Сеть до премьеры. Это и отсутствие традиционной кнопки Home, и "безрамочный" дизайн, и новый дисплей, и даже цена.

Apple tried to show off its Face ID on stage. It failed. #AppleEvent pic.twitter.com/2LnU9VJIGy