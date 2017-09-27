Билл Гейтс отказался от iPhone ради Android
"Без iPhone", – заявил Билл Гейтс интервьюерам. Делать рекламу компании, выпустившей его новый мобильный гаджет, миллиардер не стал. На CNN вспомнили, что Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone, и пришли к выводу, что Гейтс перешел на Android. По некоторым данным, руководитель Microsoft использует Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition с предустановленными сервисами редмондской компании. Журналисты напомнили, что Microsoft и южнокорейского производителя электроники давно связывают партнерские отношения.
Компания Apple, основанная в 1976 году, производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация - одна из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает 800 миллиардов долларов.
На год раньше – в 1975-м, Билл Гейтс и Пол Аллен основали корпорацию Microsoft. Она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.
Билл Гейтс фактически давно отошел от управления Microsoft. Он владелец доли в корпорации, которую миллиардер постоянно сокращает. Тем не менее многие до сих пор воспринимают его как главное лицо в компании.
#билл_гейтс #мобильные_новости #iphone #apple #iphone__ipad https://t.co/OTpHss2EBN pic.twitter.com/czXZOBOW3H— Complexdoc (@complexdoc) 23 февраля 2016 г.
Конкуренция Apple и Microsoft
на протяжении всей истории их существования была весьма жесткой. Пользователям
продукции компьютерных гигантов по всему миру хорошо знакомы рекламные слоганы I'm a Mac и I'm a PC ("Я – Мак"
и "Я – персональный компьютер"). А не так давно Microsoft пыталась переманить клиентов Apple, предложив "яблочникам"
новый программный продукт Surface Studio,
предназначенный для дизайнеров.
Тем не менее Билл Гейтс в интервью телеканалу тепло отозвался о покойном ныне основателе Apple Стиве Джобсе. Миллиардер рассказал, что они со Стивом дружили, хотя отношения были непростые. "У нас было много общего, ведь он был гением", – скромно уточнил Гейтс.
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