Билл Гейтс отказался от iPhone ради Android

Билл Гейтс отказался от iPhone. Миллиардер признался журналистам CNN, что перешел на телефон, где "много фишек" от Microsoft. Телеканал сделал вывод, что Гейтс использует гаджет на платформе Android.

"Без iPhone", – заявил Билл Гейтс интервьюерам. Делать рекламу компании, выпустившей его новый мобильный гаджет, миллиардер не стал. На CNN вспомнили, что Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone, и пришли к выводу, что Гейтс перешел на Android. По некоторым данным, руководитель Microsoft использует Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition с предустановленными сервисами редмондской компании. Журналисты напомнили, что Microsoft и южнокорейского производителя электроники давно связывают партнерские отношения.

Компания Apple, основанная в 1976 году, производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация - одна из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает 800 миллиардов долларов.

На год раньше – в 1975-м, Билл Гейтс и Пол Аллен основали корпорацию Microsoft. Она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.

Билл Гейтс фактически давно отошел от управления Microsoft. Он владелец доли в корпорации, которую миллиардер постоянно сокращает. Тем не менее многие до сих пор воспринимают его как главное лицо в компании.

Конкуренция Apple и Microsoft на протяжении всей истории их существования была весьма жесткой. Пользователям продукции компьютерных гигантов по всему миру хорошо знакомы рекламные слоганы I'm a Mac и I'm a PC ("Я – Мак" и "Я – персональный компьютер"). А не так давно Microsoft пыталась переманить клиентов Apple, предложив "яблочникам" новый программный продукт Surface Studio, предназначенный для дизайнеров.



Тем не менее Билл Гейтс в интервью телеканалу тепло отозвался о покойном ныне основателе Apple Стиве Джобсе. Миллиардер рассказал, что они со Стивом дружили, хотя отношения были непростые. "У нас было много общего, ведь он был гением", – скромно уточнил Гейтс.