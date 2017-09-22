Билл Гейтс извинился за фундаментальную ошибку Windows

Выступая на конференции Bloomberg Global Busines Forum основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del , которая на первых операционных системах вызывала перезагрузку компьютера, а теперь запускает диспетчер задач и выполняет ряд других функций, ошибкой, передает РИА ФАН. Он рассказал, что на таком сочетании настоял инженер Дэвид Брэдли. По мнению специалиста, это должно было обезопасить пользователей от случайной перезагрузки. Билл Гейтс честно признался, что будь у него машина времени, то он отправился бы в прошлое и присвоил бы подобную функцию всего одной клавише.

