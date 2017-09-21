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Hi-tech

Легендарный iPhone перестанут продавать в России

Фото: flickr.com/K?rlis Dambr?ns
К концу 2017 года с прилавков магазинов электронной техники исчезнет легендарный iPhone 5S, первый смартфон со сканером отпечатка пальца. Нишу бюджетного устройства Apple займет модель SE.
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Представители крупных сотовых операторов рассказали, что iPhone 5S больше не производится заводами Apple. По их словам, компания сейчас распродает остатки со складов. Как только все модели будут реализованы, смартфон исчезнет из продажи.

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Эксперты отмечают, что 5S нельзя будет купить и у "серых" продавцов. Спрос на модель очень низкий, несмотря на привлекательную стоимость в 15 тысяч рублей. Ретейлеры готовятся менять "пятерку" на SE. По словам продавцов, они уже снизили цену на этот смартфон, чтобы он мог конкурировать с предшественником. 

Эксперты отмечают, что SE отобрал "корону" самого продаваемого в России смартфона Apple у "пятерки". И этому есть объяснение – новая модель намного мощнее и быстрее. Без проблем тянет обновления операционной системы и современные приложения, позволяет делать более качественные снимки и  оплачивать покупки в одно касание. Старый смартфон уже не может обеспечить должный технический уровень, проигрывая даже самым дешевым гаджетам, выпущенным на рынок позднее.

Немудрено, ведь он был представлен в 2013 году – с того момента модельный ряд Apple обновился уже четыре раза. Старые технологии уже не могут тягаться с новыми разработками. Несмотря на это, на вторичном рынке ветеран до сих пор удерживает лидерство по продажам.

В свое время самый продаваемый телефон в России совершил революцию – удобный размер и функционал, отличная 8-мегапиксельная камера, которая когда-то породила целое направление в фотографии  – "айфонографию". В России было продано почти четыре миллиона устройств.  

Автор: Михаил Войцеховский21 сентября 2017, 13:29
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