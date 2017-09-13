Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
После состоявшейся ежегодной презентации новинок производства Apple в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park обвалились цены на предыдущий iPhone 7. По сравнению с первоначальной ценой эта модель подешевела почти вдвое.
В России в ожидании iPhone 8 и iPhone X снижение цен на предыдущую модель доходит до 40%. Так, если в момент старта продаж за "семерку" со 128 гигабайтами памяти просили 89 тысяч рублей, то сейчас ее вполне свободно можно приобрести чуть дороже чем тысяч за 40, сообщает Ura.Ru.
Впрочем, эксперты легко объясняют ценопад. По словам специалистов, так случается каждый раз, как только в продажу вот-вот должны поступить новинки. Так что резкое подешевение iPhone 7 вполне объяснимо и не является поводом для паники, а уж тем более расстройства. Будет повод приобрести iPhone 8 или iPhone X, а уж на них цена будет традиционно немалой. Кстати, покупатели в разных странах смогут приобрести новинку от Apple по разным ценам, иногда заметно отличающимся в каждом регионе планеты.
Так, за минимальную комплектацию iPhone X в США попросят $999. А вот россиянам за вожделенный гаджет придется выложить уже 79 990 рублей, или $1387. Это второй показатель в мире по цене, а вот впереди планеты всей оказалась Индия: там за
iPhone X придется выложить $1391.
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